الأمانة العامة تؤكد قرب افتتاح ثلاثة مشاريع في ذي قار

2020/11/23 | 11:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود ثلاثة مشاريع قيد الافتتاح في محافظة ذي قار خلال الشهرين الحالي والمقبل، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون موعداً للتوجه نحو المشاريع المتلكئة في محافظتي ميسان و واسط.

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