نائب: اقرار الموازنة يحل بعض المشاكل وعلى الحكومة الاسراع بارسالها الى البرلمان

2020/11/23 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب سالم طحمير، الاثنين، ان اقرار مشروع الموازنة للعام المقبل خلال هذه الفترة يساعد الحكومة في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية لاسيما موضوعة الرواتب.وقال طحمير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشروع الموازنة لم يصل الى البرلمان من مجلس الوزراء على الرغم من ان اللجنة المالية النيابية طلبت بكتاب رسمي مشروع الموازنة، بهدف اقرارها قبل بدء العام الجديد لحلحلة المشاكل الاقتصادية”.واضاف ان “الاسراع في اقرار الموازنة يقوي من مساعدة الحكومة في السنة المقبلة للتغلب على الازمة المالية، حيث ستكون هناك حلولا ايجابية لتلافي موضوعة الرواتب”.وكانت اللجنة المالية النيابية حذرت، امس الأحد، الحكومة من تداعيات عدم ارسال موازنة 2021 خلال الشهر الجاري، مبينة ان عدم ارسالها سيتسبب في تاخير رواتب كانون الثاني.



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