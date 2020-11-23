منع عملية فساد لإهدار مليار دينار في تقاعد الأنبار

2020/11/23 | 11:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، من ضبط تزوير بمستندات في هيئة تقاعد الأنبار لهدر أكثر من مليار دينار عراقي....

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