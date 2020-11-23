الدولار ينخفض لأدنى مستوى له في عامين بسبب التصريحات حول طرح لقاحات كورونا في الولايات المتحدة

2020/11/23 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض الدولار، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف العام ، حيث عززت الخطط سريعة التتبع لطرح لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الشهية للأصول الخطرة.انخفض مؤشر الدولار الفوري بنسبة 0.2 ٪ إلى أدنى مستوى له في نيسان … Readmore

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