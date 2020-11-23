طبيب يحدد الأمراض التي تسبب الكوابيس

2020/11/23 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، ان كوابيس الليل يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة بينها الذبحة الصدرية وأورام المخ.واستذكر الطبيب حالة رجل اشتكى من منامات مروعة دفن فيها حيا وعند استيقاظه شعر بضربات قلب قوية وألم في الصدر.ووفقا لنتائج تخطيط القلب، تبين أنه مصاب بشكل متقدم بالذبحة الصدرية وأشار الطبيب أن التأخير في هذه القضية، كان سيهدد المريض بعواقب وخيمة.كما أشار مياسنيكوف إلى الأمراض الأخرى التي قد تشير إليها الكوابيس وبينها أمراض المناعة والغدد الصماء وأمراض الكبد والقلب والأعضاء الداخلية.وأضاف أنه يمكن أن تنتج الأحلام الليلية السيئة أيضا عن اضطراب ما بعد الصدمات النفسية وحالات الاكتئاب.انتهى / 25م

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