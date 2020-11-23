هولند تذبح 190 ألف دجاجة بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور

2020/11/23 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذبحت السلطات الهولندية نحو 190 ألف دجاجة بعد انتشار سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن على الأقل، حسبما ذكرت وزارة الزراعة

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