2020/11/23 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمودي يصف اقتحام عبدالإله لمبنى الأولمبية بسابقة خطيرة ويحذر من عواقب دولية "وخيمة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/23 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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