الجمعيات الفلاحية في كربلاء تدعو إلى تقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة

2020/11/23 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي إلى تقديم الدعم

لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة من

خلال توفير أعلاف الشعير لمواشيهم وحل

مشكلة الاستلام من محا

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