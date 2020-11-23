الصين تتبنى سياسة جديدة لتشجيع الإنجاب ومكافحة الشيخوخة

2020/11/23 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الصين تطبيق إجراءات جديدة تهدف

إلى تشجيع زيادة المواليد، والتصدي

لشيخوخة السكان السريعة، وذلك في إطار

خطتها الخمسية الجديدة 2021-2025.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية عن

خبراء قولهم، إن الصين

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