2020/11/23 | 11:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد احتدام التظاهرة لموظفي العقود والاجراء اليوميين امام وزارة الكهرباء بسبب التنقلات وعدم صرف الاجور صرح مصدر لسفن سكاي بان الوزارة وعدت المتظاهرين بصرف الرواتب لاربعة اشهر وان يكون التنقل اختياري وترتيب الامر رسميا حسب الموافقات الحكومية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تعد المتظاهرين بتلبية مطاليبهم 7 SKY TV.

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