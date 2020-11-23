2020/11/23 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انحراف الأحداث وتشردهم من الظواهر المنتشرة والتي تعاني منها الكثير من دول العالم ‏لاسيما العراق، وهي ظاهرة خطيرة وملازمة لنمو المدن والتوسع الحضاري.‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشرد.. ظاهرة تتفاقم في العراق ضحاياها الأطفال وأسبابها الحروب والجوع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشرد.. ظاهرة تتفاقم في العراق ضحاياها الأطفال وأسبابها الحروب والجوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).