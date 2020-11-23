بين النوارس والصقور.. توقع نتيجة كلاسيكو العراق

2020/11/23 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستطلع وكالة الفرات نيوز آراء متابعيها وقرائها الكرام حول توقعاتهم لنتيجة كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية لحساب الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

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