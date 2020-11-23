بدر تكشف آخر تطورات مباحثات قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/23 | 11:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر، الاثنين، عن اخر المباحثات بشان قانون المحكمة الاتحادية العليا، مرجحا تمرير القانون الشهر المقبل.وقال شاكر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوى السياسية المختلفة مستمرة في المباحثات بشان قانون المحكمة الاتحادية وقد وصلت الى مراحل متقدمة في المباحثات”.واضاف ان “الخلاف الحالي هو تحديد هوية رئيس المحكمة الاتحادية فضلا عن الاعضاء والتمثيل وعمر القضاة الممثلين فيها”.واشار الى ان “الاراء مختلفة الا ان هناك توجه لمنح القضاة استثناء من شرط قانون التقاعد اي العمل يستمر لما بعد الستين عام فضلا عن تفاصيل الفقهاء”، مرجحا ان “يتم اقرار القانون الشهر المقبل بعد اكمال تفاصيله في الايام القليلة المقبلة”.انتهى 25د

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