الطفو على سطح الأحداث - سعود سالم

2020/11/23 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم عن العبث والحرية٨-;- - اهمية الجريمة الكتاب كله مبني على المشهد الرئيسي وهو قتل العربي والذي يقع في نهاية الجزء الأول المقسم إلى ستة فصول والمكون من حوالي ٩-;-٠-;- صفحة، ونفس عدد الصفحات في الجزء الثاني الذي يحتوي خمسة فصول، وكأن كامو يبحث عن نوع من التناظر والتقابل الشكلي بين حياة ميرسو قبل وما بعد عملية القتل.أندريه مالرو، الروائي الفرنسي الذي سيصير لاحقاً وزير ثقافة في حكومة شا ......





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