بعد زيارة وزير الداخلية.. وفد أمني يصل ديالى

2020/11/23 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري، الإثنين، الى محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020)، أن "الأعرجي والشمري وصلا محافظة ديالى لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة".

وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق، خلال زيارته لناحية أبي صيدا، أن الناحية ستشهد خلال الأيام القريبة المقبلة استقراراً امنيا ملحوظاً.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، أنه "وصل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اليوم الأحد، الى محافظة ديالى برفقة نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الأتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط".

وتابع، "وفور وصوله والوفد المرافق له، زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية".

وأكد الوزير وفقا للبيان، "على تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها"، مشيرا الى ان "الناحية ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".

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