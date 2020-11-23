مدرب النوارس يعلق على مواجهة الصقور في الكلاسيكو

2020/11/23 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

علق مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، على مواجهة فريقه امام القوة الجوية في كلاسيكو العراق اليوم الخميس.

وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق جاهز لمباراة اليوم، رغم غياب الحارس الاول جلال حسن واللاعب محمد رضا بسبب اصابتها بفيروس كورونا”.

واوضح ان “الفريق سيلعب من اجل الفوز في مباراة اليوم، بالرغم من جاهزية الصقور وحصده للعلامة الكاملة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للاقتراب من الصدارة”.

يذكر ان المباراة ستقام على ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم ومن دون جمهور.



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