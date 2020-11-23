محافظ ذي قار يعلن إطلاق 10 مشاريع خدمية في قضاء الإصلاح

2020/11/23 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، اليوم الاثنين، إطلاق 10 مشاريع خدمية متنوعة في قضاء الإصلاح.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ ذي قار تفقد، اليوم، قضاء الإصلاح وأجرى جولة ميدانية في الأسواق والأحياء واجتمع بالمسؤولين المحليين لإطلاق عدد من المشاريع والقرارات التي تطور الواقع الخدمي”.وأضاف،، …

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