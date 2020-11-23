ضبط 3 حاويات تضم بضائع تم التلاعب بوصفها في أم قصر الشمالي

2020/11/23 | 11:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 3 حاويات تم التلاعب تضم بضائع تم التلاعب بوصفها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط 3 حاويات بداخلها (بوري حديد) حسب ماتم …

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