آلان هيوا: المسرح له اهداف يجب ان يفهمها المتلقي

2020/11/23 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء مع المخرج المسرحي آلان هيوا الذي تحدث في برنامج ستوديو لتلفزيون ستلايت كركوك، تناول في حديثه المسرح الوطني الجديد، حيث قال إن المسرح في كركوك يتطور وينتعش نتيجة تأثير وجود محبي لهذا الفن وعلاوة على ذلك وجود معهد الفنون الجميله في كركوك، وحاليا نمتلك قاعة مسرح وأعتقد أن القاعة

لاتصلح كمسرح لكن حاولنا تجاوز هذه الحالة من أجل الديمومه وتقديم نشاطاتنا المسرحية وعن شخصية المراءة اعتبر أن وجودها ضروري، وفي إحدى المناسبات في المسرح في بغداد تم تصوير مسرحية وان المسرحية كانت تنقصها المرأة وقد قام المخرج بتكليف رجل لتقمص دور المرأة فيها وقد قارنت ذلك مع واقعنا

في كركوك لوجود المرأة ضمن فرق مسرحياتنا وأننا لانحتاج لجنس الرجل ليقوم بتقمص دور المرأة رغم أن العوائل بعضها لاتتقبل ذلك لكن الزمن اليوم تغير هنالك حالة انفتاح..

وعن المسرح الكوردي، قال إنه مسرح رصين لكن يحتاج الدعم وخاصة علينا كمخرجين يجب أن لا نوجه اية طعنة لأحد أو تشهير لشخصيات بل نحن علينا أن نقدم حلول ومعالجات لمعضلات اجتماعية وطرح المواضيع على المسرح بمنطقية وموضوعية ويتمازج مع تكنيك الأسلوب والطرح المسرحي..



وعن الدعم تحدث وأشار لاوجود للدعم، وخاصة المسرح يحتاج الديكور والملابس، ولا اقول مايخص تغطية مصاريف التنقلات والغذاء لكن على كل حال لم نحسب الأمور الأخرى واقول ان المسرح الكوردي بحاجة إلى دعم..

وعن معاناتنا ككورد في كركوك هنالك بعض الأحداث أثرت علينا ولربما نحن نعكس معاناتنا من خلال الطرح المسرحي وأية مسرحية تقدم فهي لها أهداف ورسالة، ولربما هنالك مسرحيات غير شفافة يمكن للمتلقي والجمهور هو الذي يفسر ماتقصده المسرحية.

PUKmedia ترجمة زيد محمود‌

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