طبيعة كوردستان بمعرض فني في السليمانية

2020/11/23 | 11:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع منظمة التنمية المدنية وبمشاركة 12 فنانا وفنانة أقيم في قاعة المعرض الوطني في مدينة السليمانية معرضا فنيا بعرض 92 لوحة بأحجام مختلفة تظهر جمال طبيعة كوردستان.

يقول محمد فتاح الفنان التشكيلي الكبير " الفكرة كانت منذ عام ارتأينا ان نقدم مايهم المتلقي الان من شعور بالهدوء والارتياح في لوحات عكست الطبيعة الخلابة في اقليم كوردستان، وهي خطوة نحو الذهاب الى أحضان الطبيعة بعيدا عن تعقيدات الحياة ."

يشار أن الفنان الكبير محمد فتاح استلم جائزة تقديرية من منظمة التنمية المدينة لما له دور في إنماء الحركة الفنية في مدينة السليمانية ودعم النشاطات الفنية المختلفة وخاصة الفن التشكيلي.

PUKmedia عدنان الجاف‌

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