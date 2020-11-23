الأعرجي والشمري يصلان إلى ديالى

2020/11/23 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ديالى- واع

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري الى محافظة ديالى.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين، أن الأعرجي والشمري وصلا محافظة ديالى لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة".

وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق عن إجراءاتها المتخذة لفرض الأمن في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى ، مبينة ان الخروقات الأمنية التي حدثت في محافظة ديالى وتحديدا في منطقة ابي صيدا، كان سببها مشاكل عشائرية وثارات مما حصل العديد من الحوادث.

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