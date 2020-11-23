ارتفاع حصيلة.. ثلاثة قتلى و34 معتقلاً إثر نزاع عشائري بسبب ’’الطيور’’ في ميسان

2020/11/23 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر أمني في محافظة ميسان، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا النزاع العشائري الذي اندلع في المحافظة مساء امس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الضحايا ارتفع بعد وفاة المصابين الاثنين ليصل إلى ثلاثة قتلى بعد أن كان قتيلاً واحداً".

واضاف المصدر: "النزاع العشائري الذي اندلع مساء أمس كان بسبب خلاف على أحد انواع الطيور المعروفة (طيور حمراء)، ما دفع القوات الأمنية لاعتقال 34 متهماً بعلاقته بإثارة النزاع المسلح والمشاركة فيه".

واشار المصدر إلى أن "القوات الامنية شددت من اجراءاتها في محيط المستشفى الذي لازال يتواجد فيه مصابين اخرين تحسبا لتجدد النزاع المسلح وحصول هجوم على المصابين".

وافاد مصدر امني، يوم امس، مقتل واصابة 3 اشخاص بسبب نزاع في محافظة ميسان.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "شخصاً قتل واصيب اثنان اخران بسبب نزاع على نوع من الطيور "طيور حمراء" في حي العسكري بمحافظة ميسان" .واضاف أن "النزاع بدأ بخلاف بين شخصين بعد مسابقة للطيور الحمراء، ليتطور فيما بعد إلى استخدم السلاح الابيض ومن ثم السلاح الناري".

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