بعد تلكؤ في انجاز المشاريع .. واسط تشكل لجنة عليا لرسم الخارطة الاستثمارية فيها

2020/11/23 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تشكيل اللجنة العليا للاستثمار في واسط، للاشراف ودعم عمل هيئة الاستثمار ورسم الخارطة الاستثمارية في المحافظة.واوضح المياحي في بيان له اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان الحكومة المحلية في واسط تعمل على اعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المحالة منذ عام 2008 وحتى الآن، واستقطاب المستثمرين وتشجيعهم من خلال تقليل الروتين وانهاء حالة "واسط طاردة للاستثمار"، اضافة لخلق بيئة آمنة للاستثمار وفرص استثمارية حقيقية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها ".واكد :" ان واسط احالت ٧٢ فرصة استثمارية ، لم ينجز منها اي مشروع حقيقي، واكثر من ٦٠ مشروعا استثماريا احيلت بشبهات واضحة ومخالفات قانونية وادارية ، حيث تم رفع ملفات نحو ٢٠ مسؤولا وموظفا الى النزاهة لهذه الاسباب"، مضيفا: " ان اغلب المستثمرين اخذ الاجازة الاستثمارية وهرب بها خارج المحافظة".ودعا المحافظ المختصين من ابناء واسط الراغبين بالانضمام الى فريق اللجنة العليا للاستثمار من اجل توظيف كافة امكانتهم لانجاح الاستثمار في المحافظة.



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