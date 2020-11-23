2020/11/23 | 11:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحالون للتقاعد في ذي قار من مواليد 1960 سيتقاضون رواتبهم الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/23 | 11:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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