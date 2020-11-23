2020/11/23 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين تخطط لإدراج تدابير جديدة لتشجيع زيادة معدل المواليد ومحاربة نمو شيخوخة السكان السريع كجزء من “الخطة الخمسية” الجديدة 2021-2025.ونقلت صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية عن خبراء قولهم، إن الصين ستقدم دعما ماليا وسياسيا مكثفا لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال.قال نائب رئيس جمعية السكان الصينية، يوان شين: “سيتم تقديم سياسات سكانية أكثر شمولاً لتحسين الخصوبة ونوعية القوى العاملة والهيكل السكاني”.أدخلت الصين “سياسة الطفل الواحد” في عام 1978، بهدف الحد من الفقر وتنمية الاقتصاد خاصة في الريف.ثم قررت تخفيف القيود والسماح للأزواج بإنجاب طفل ثان في عام 2016، في محاولة حل مشكلة الزيادة السريعة في كبار السن بالإضافة إلى القوة العاملة المتضائلة.



وبرأي بعض الخبراء يجب إلغاء جميع القيود بالكامل.بلغ عدد المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 254 مليونا بنهاية العام الماضي، بنسبة 18.1 في المئة من السكان.



من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2025 و400 مليون بحلول عام 2035، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد، بحسب علماء الديموغرافيا.ويعتقد علماء الديموغرافيا أنه يمكن أن ينخفض عدد الأشخاص في سن العمل بمقدار 200 مليون بحلول عام 2050.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تضع خططا جديدة لزيادة معدل المواليد ومحاربة شيخوخة السكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تضع خططا جديدة لزيادة معدل المواليد ومحاربة شيخوخة السكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).