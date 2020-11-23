القبض على ’’إرهابية’’ وولدها شاركا بعملية اغتيال مختار قرية في سامراء

2020/11/23 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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وكالة الاستخبارات: الاطاحة بأرهابية و أبنها المشتركين بأغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء

تنفيذا" لتوجيهات وزير الداخلية المحترم وبتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٤ تم اغتيال مختار قرية السموم من قبل مجموعة ارهابية في قضاء سامراء، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية وبعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على إثنان من منفذي تلك الجريمة (ام و ولدها) والذي اعترفا من خلال التحقيقات الاولية معهما اشتراكهما بتنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة أرهابيين اخرين والغرض من ذلك لدوافع ارهابية ، فضلا" عن مطلوبيتهما وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي .

حيث تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

يتبع.



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