2020/11/23 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على ارهابي من داعش في مطار بغداد الدولي .واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول :" ان الارهابي قدم من احدى الدول ،وكان يريد عقد اجتماع في بغداد " ./ انتهى8

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