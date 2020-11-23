الاعرجي يعقد اجتماعا موسعا مع حكومة ديالى والقيادات الامنية فيها

2020/11/23 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / عقد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي اجتماعا موسعا مع حكومة ديالى المحلية والقيادات الامنية فيها لبحث المشهد الامني في المحافظة .وقال ياسر بدر مدير اعلام محافظة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاجتماع بحث الملف الامني في ديالى وسبل تعزيز الامن وحل جميع المشاكل العالقة، لتحقيق الاستقرار وطمأنة اهالي المحافظة ".



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