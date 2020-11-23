قريبا.. توقيع عقد أكبر مشروعين في العراق

2020/11/23 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة النقل العراقية لتوقيع عقد أكبر مشروعين بالعراق وهما ميناء الفاو وقطار بغداد المعلق....

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