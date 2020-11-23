رغم مرور عام على المظاهرات.. إيران مازالت تستهدف عائلات ضحايا نوفمبر

2020/11/23 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت السلطات الإيرانية في إجراء تحقيق مستقل على خلفية القمع الدامي للتظاهرات الشعبية التي أودت بحياة المئات من المواطنين في مختلف مدن البلاد، حيث لم يتم تحميل أي شخص مسؤولية القتل، وفقا لتقرير نشره موقع "راديو فردا".

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