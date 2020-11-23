وزير الزراعة يوجه بمنح المهندسين الزراعيين إجازات الوكالات الخاصة

2020/11/23 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادوجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، بمنح المهندسين الزراعيين إجازات الوكالات الخاصة ببيع المواد والمستلزمات الزراعية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الوزير الخفاجي يولي اهمية كبيرة لشريحة المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل ومن اجل ذلك وجه بمنحهم اولوية في الحصول على اجازات الوكالات الخاصة ببيع المستلزمات الزراعية”.

وأضاف النايف، أنه “بناء على هذا التوجيه، شرعت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى تشكيلات وزارة الزراعة بإعادة العمل بوكالات المستلزمات الزراعية ومنحها للمهندسين الزراعيين حصراً”.

ودعا الناطق الرسمي للزراعة، جميع المهندسين الزراعيين ممن لديهم اجازة ممارسة مهنة صادرة من نقابة المهندسين الزراعيين وهي شرط اساسي لمنحهم هذه الوكالات بـ “تقديم طلباتهم الى الشركة اعلاه”، موضحاً أن “ذلك هو جزء مهم من ايجاد فرص عمل للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل لكونهم شريحة مهمة وفعالة في تطوير القطاع الزراعي والذين سيكون لهم دورا كبيرا في انعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد”.

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