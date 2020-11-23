2020/11/23 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد عبد الصاحب كريم

لكل دولة برلمان او مجلس نواب يكون

ممثلا و خادما للشعب منذ ان تأسس اول

برلمان روما قبل الميلاد و كذلك عند

تأسيس اول برلمان في اوربا الحديثة قبل

اكثر من 850 عام في بريطانيا و فرن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امتيازات البرلمان العراقي خلال فترة الحكم الملكي و امتيازات ما بعد عام 2003 زمن الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امتيازات البرلمان العراقي خلال فترة الحكم الملكي و امتيازات ما بعد عام 2003 زمن الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).