البصرة.. تسليم 147 رفاتاً من ضحايا الحرب العراقية الايرانية الى ذويهم

2020/11/23 | 12:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشر مركز تسليم الشهداء في قضاء الزبير غرب البصرة التابع لوزارة الدفاع بتسليم رفات 147 من الجنود العراقيين الذين استشهدوا في الحرب العراقية - الايرانية خلال ثمانينات القرن الماضي الى ذويهم بعد العثور عليهم من قبل لجان مشتركة بين البلدين.

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