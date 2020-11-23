الخدمات النيابية تستضيف مدير عام الموانئ لمناقشة ملف ميناء الفاو

2020/11/23 | 12:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، مدير عام موانئ العراق لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير.

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