النزاهة تضبط موظفين لجبايتهم واستقطاعهم مبالغ مالية خلافاً للقانون في بابل

2020/11/23 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لموظفين ومسؤول في مرآب للنقل الخاص والجمعيَّة التعاونيَّة الفلاحيَّة في بابل؛ لقيامهم بجباية واستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات والموظفين دون سندٍ قانونيٍّ.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مرآب النقل الخاصِّ في المسيَّب، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين؛ لقيامهم بجباية الأموال من العجلات الخارجة من المرآب لمصلحتهم الخاصَّة، دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، مُبيّنةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط دفاتر الوصولات الخاصَّة بمبالغ الجباية”.وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، “تمكَّن فريق العمل، الذي انتقل إلى الاتحاد المحلي للجمعيَّات الفلاحيَّة في بابل، من ضبط مسؤول توزيع رواتب مُوظفي الجمعيَّة التعاونيَّة بالجرم المشهود؛ لقيامه باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُوظَّفين دون وجه حقٍّ، إضافة إلى ضبط ” بودرة ” الرواتب الخاصَّة بالموظفين”.وأكَّدت الدائرة أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.



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