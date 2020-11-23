الاطاحة بإرهابية و أبنها المشتركين باغتيال مختار قرية في سامراء

2020/11/23 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن الإطاحة بإرهابية و أبنها المشتركين باغتيال مختار قرية السموم في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٤ تم اغتيال مختار قرية السموم من قبل مجموعة ارهابية في قضاء سامراء، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية”.وأضاف البيان أنه “بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي تلك الجريمة (ام و ولدها) والذي اعترفا من خلال التحقيقات الاولية معهما اشتراكهما بتنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة أرهابيين اخرين والغرض من ذلك لدوافع ارهابية ، فضلا عن مطلوبيتهما وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي”.



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