أول خطوة من نوعها: طيران الامارات تقدم عرضًا مجانيًا لتغطية تأمين السفر.. وكورونا ضمن القائمة

2020/11/23 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تقدم طيران الإمارات تغطية تأمين سفر موسعة ومتعددة المخاطر بدون تكلفة لجميع العملاء بالإضافة إلى تغطية COVID-19 الحالية ، في مبادرة جديدة هي الأولى في الصناعة.

يمكن لعملاء طيران الإمارات الآن التخطيط لرحلاتهم والطيران بمزيد من الثقة وراحة البال ، مع أحدث مبادرة للشركة في هذا المجال لتوفير تغطية سفر موسعة ومتعددة المخاطر بالإضافة إلى تغطية COVID-19 الحالية.

هذه التغطية التي تقدمها طيران الإمارات دون أي تكلفة إضافية لعملائها ، وتقدمها AIG Travel ، هي الأولى من نوعها في صناعة التأمين على الطيران والسفر.



وهي مصممة لتوفر لجميع ركاب طيران الإمارات عرضًا فريدًا حقًا لسفر خالٍ من الإجهاد وخالٍ من المتاعب.

سيطبق تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر وغطاء COVID-19 تلقائيًا على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تم شراؤها اعتبارًا من 1 ديسمبر ، ويمتد إلى رحلات طيران الإمارات الخاضعة لاتفاقية التبادل التي تديرها شركات الطيران الشريكة ، طالما أن رقم التذكرة يبدأ بالرقم 176.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: “كانت طيران الإمارات أول شركة طيران تقدم تغطية عالمية مجانية لفيروس كوفيد -19 للمسافرين في يوليو الماضي ، وكانت استجابة عملائنا مشجعة للغاية.



لم نكتف بما حققناه ، وبدلاً من ذلك واصلنا النظر في كيفية تقديم عرض أفضل لعملائنا.



يسعدنا جدًا أن نتمكن الآن من توفير تأمين السفر الجديد متعدد المخاطر وتغطية COVID-19 ، وهي صناعة أخرى أولاً ، لجميع عملائنا.

“نرى إقبالًا قويًا على السفر في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما التوجه إلى عطلات الشتاء حيث يبحث الناس عن مناخات أكثر دفئًا ووجهات عائلية مثل دبي.



من خلال إطلاق هذا التأمين الجديد متعدد المخاطر وتغطية COVID-19 ، نهدف إلى منح عملائنا مزيدًا من الثقة في وضع خطط سفرهم هذا الشتاء والانتقال إلى عام 2021.



”

ستتم تغطية عملاء طيران الإمارات عند سفرهم إلى أي وجهة وفي أي درجة سفر.



تشمل النقاط البارزة في التغطية ما يلي:

المصاريف الطبية الطارئة خارج البلاد والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ تصل إلى 500000 دولار أمريكي ، صالحة لـ COVID-19 (تم التعاقد عليه أثناء الرحلة) وحالات الطوارئ الطبية الأخرى أثناء السفر إلى الخارج

إلغاء الرحلة حتى 7500 دولار أمريكي للتكاليف غير القابلة للاسترداد إذا كان المسافر أو أحد الأقارب (كما هو محدد في السياسة) غير قادر على السفر لأنه تم تشخيصه بفيروس COVID-19 قبل تاريخ المغادرة المحدد للرحلة ، أو لأسباب أخرى محددة – على غرار منتجات غطاء السفر الشامل الأخرى

إلغاء الرحلة أو اختصارها حتى 7،500 دولار أمريكي إذا تم تمديد العام الدراسي بسبب COVID-19 إلى ما بعد تاريخ المغادرة ، وكان المسافر أو أحد الأقارب (كما هو محدد في السياسة) مدرسًا بدوام كامل وموظف بدوام كامل.



أو طالب في مدرسة ابتدائية أو ثانوية.

اختصار الرحلة حتى 7500 دولار أمريكي لتكاليف الرحلة غير القابلة للاسترداد والتكاليف الإضافية للعودة إلى بلد إقامتهم إذا كان المسافر أو أحد أقاربه (كما هو محدد في السياسة) يعاني من مرض خطير ، على سبيل المثال ، تعاقد COVID-19 أثناء السفر إلى الخارج.

التخلي عن السفر يصل إلى 7500 دولار أمريكي إذا فشل المسافر في اختبار متعلق بـ COVID-19 أو فحص طبي في المطار ومطلوب منه التخلي عن الرحلة.

150 دولارًا أمريكيًا في اليوم للشخص الواحد ، ولمدة تصل إلى 14 يومًا متتاليًا إذا كانت نتيجة اختبار المسافر ، خارج بلد إقامته ، إيجابية لـ COVID-19 ، وإذا تم وضعه بشكل غير متوقع في حجر صحي إلزامي خارج بلد إقامته من قبل جهة حكومية الجسم.

قال جيف روتليدج ، الرئيس التنفيذي لشركة AIG Travel: “نتمتع بعلاقة طويلة الأمد مع طيران الإمارات ، ونحن متحمسون للعمل معهم لتصميم هذا المنتج لتلبية احتياجات عملاء طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم”.



“نأمل في المساعدة في التخفيف من بعض المخاوف التي قد تكون لدى المسافرين عند التخطيط للسفر خلال هذا الوقت.”

على غرار منتجات تأمين السفر الأخرى متعددة المخاطر ، تشتمل التغطية السخية لطيران الإمارات أيضًا على مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر ، وتغطية الرياضات الشتوية ، وفقدان المتعلقات الشخصية ، واضطرابات الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي بشكل غير متوقع ، وتوصيات السفر أو التحذيرات.

لا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم ، وهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية التي تقدمها طيران الإمارات.



لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة www.emirates.com/multi-risk-travel-insurance

المرونة والضمان: توفر سياسات الحجز لدى طيران الإمارات للعملاء المرونة والثقة في التخطيط لسفرهم.



يمكن للعملاء الذين يشترون تذكرة طيران الإمارات للسفر في أو قبل 31 مارس 2021 الاستمتاع بشروط وخيارات إعادة الحجز السخية ، إذا كان عليهم تغيير خطط سفرهم.



يتوفر للعملاء خيارات لتغيير تواريخ سفرهم أو تمديد صلاحية التذاكر الخاصة بهم لمدة عامين.



مزيد من المعلومات هنا.

الصحة والسلامة: نفذت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الجو ، بما في ذلك توزيع مجموعات النظافة المجانية التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا لجميع العملاء.



لمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات والخدمات المتوفرة في كل رحلة ، قم بزيارة: www.emirates.com/yoursafety.

دبي مفتوحة للزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.



من الشواطئ المشمسة والأنشطة التراثية إلى مرافق الضيافة والترفيه ذات المستوى العالمي ، تقدم دبي مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي للزوار.



في عام 2019 ، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت أكثر من مئات الاجتماعات والمعارض العالمية ، فضلاً عن الأحداث الرياضية والترفيهية.



كانت دبي واحدة من أوائل المدن في العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) – الذي يدعم تدابير دبي الشاملة والفعالة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

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