النزاهة تعلن اعتقال 5 موظفين في قضيتي فساد

2020/11/23 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت هيئة النزاهة، الإثنين، خمسة موظفين بتهم فساد بقضيتين منفصلتين بمحافظة بابل.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لموظفين ومسؤول في مرآب للنقل الخاص والجمعيَّة التعاونيَّة الفلاحيَّة في بابل، لقيامهم بجباية واستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات والموظفين دون سندٍ قانونيٍّ".

وأشار إلى ان "فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى مرآب النقل الخاصِّ في المسيَّب، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين، لقيامهم بجباية الأموال من العجلات الخارجة من المرآب لمصلحتهم الخاصَّة، دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، مُبيّنةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط دفاتر الوصولات الخاصَّة بمبالغ الجباية".

وتابع، "وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق العمل، الذي انتقل إلى الاتحاد المحلي للجمعيَّات الفلاحيَّة في بابل، من ضبط مسؤول توزيع رواتب مُوظفي الجمعيَّة التعاونيَّة بالجرم المشهود؛ لقيامه باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُوظَّفين دون وجه حقٍّ، إضافة إلى ضبط " بودرة " الرواتب الخاصَّة بالموظفين".

وأكَّدت الدائرة في بيانها، أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين، وذلك بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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