إيقاف هدر للمال العام بأكثر من مليار دينار في الانبار

2020/11/23 | 12:49 - المصدر: NRT عربية

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دائرة تقاعد الأنبار

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة النزاهة، الاثنين، إيقاف هدر للأموال العامة في محافظة الأنبار بقيمة نحو مليار و300 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 23 تشرين الثاني 2020، أن" الفريق الميداني الخاص بمتابعة دوائر وزارة المالية في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار، تمكن، بعد قيامه بتدقيق المعاملات التقاعدية وكتاب صحة صدور التقرير الطبي الخاص بتلك المعاملات الصادر عن دائرة صحة المحافظة، من ضبط (13) معاملة مزورة".

واضاف ان"العملية اسفرت عن إيقاف هدر مبلغ (1,300,000,000) مليار دينار، كما تم ضبط الأوليات كافة الخاصة بالموضوع".

واشار الى انه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في شباط الماضي، عن ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار، لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب".

ر.إ

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