2020/11/23 | 12:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بأنه مازالت المباحثات والمشاورات مستمرة مع الشركات السعودية في إيجاد فرص استثمارية مناسبة.وقال الوزير، في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، إن هناك اتفاقاً مبدئياً على استمرار المباحثات مع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة العراقي: المباحثات مستمرة مع الشركات السعودية لإيجاد الفرص المناسبة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة العراقي: المباحثات مستمرة مع الشركات السعودية لإيجاد الفرص المناسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).