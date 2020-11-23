القوات الاميركية تستقدم 120 عربة ومدرعة من شمال العراق باتجاه سوريا

2020/11/23 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، الاثنين، عن قيام الجيش الاميركي بنقل اكثر من 120 عربة ومدرعة من الجانب العراقي باتجاه شرق سوريا، مبينا ان القوات الاميركية تشن حملة واسعة ضد معارضها بمحاذاة الحدود العراقية السورية.وقال المرصد في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ ان ” التحالف الدولي بقيادة امريكا يواصل عملياته في سورية للشهر الـ74 على التوالي، حيث تتواصل عمليات إرسال التعزيزات العسكرية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وعمليات المداهمة والاعتقال والعمليات الأمنية المختلفة في مختلف مناطق سيطرة “قسد”.واضاف ان ” التحالف الدولي عمد خلال هذا الشهر على استقدام تعزيزات عسكرية نحو قواعده شمال شرق سورية، حيث رصد المرصد السوري دخول 120 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 3 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي شمال شرق سورية، الأولى دخلت بتاريخ 28 تشرين الأول الفائت، والثانية بتاريخ التاسع من تشرين الثاني، بينما الأخيرة دخلت في 20 الشهر ذاته”.واشار الى انه “في حين خلقت عملية خروج رتل عسكري تابع للقوات الأميركية من الأراضي السورية نحو إقليم كردستان العراق بتاريخ 14 تشرين الثاني، حالة من التخبط والإرباك في المنطقة، ولاسيما مع اعتراف المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري بكذبه على الرئيس الأميركي السابق دولاند ترامب بما يتعلق بتعداد القوات الأميركية المتواجدة في سورية، ولا يعلم حتى اللحظة إذا ما كانت عملية الخروج هي انسحاب أم تبديل لرتل سيدخل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة”.انتهى/ 25د

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