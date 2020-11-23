الاستخبارات تعلن القبض على امرأة وابنها متهمان باغتيال مختار قرية في سامراء

2020/11/23 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، القبض على امرأة وابنها متهمان باغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري، تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء …

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