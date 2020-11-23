الخفاجي يوجه بمنح المهندسين الزراعيين إجازات لبيع المستلزمات الزراعية

2020/11/23 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بمنح المهندسين الزراعيين اجازات الوكالات الخاصة ببيع المواد والمستلزمات الزراعية.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الزراعة يولي اهمية كبيرة لشريحة المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، ومن اجل ذلك وجه بمنحهم اولوية في الحصول على اجازات الوكالات الخاصة ببيع المستلزمات الزراعية”.

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