القبض على المنسق الاداري لداعش في مطار بغداد الدولي

2020/11/23 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، القبض على المنسق الاداري العام لداعش في مطار بغداد الدولي.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ، انه “من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات …

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