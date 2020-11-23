نائبة: ضرورة توجه وفد حكومي الى بغداد

2020/11/23 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت آرزو محمود النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، عدم وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، لافتة الى ضرورة توجه وفد حكومي الى بغداد لحل المشاكل العالقة.

وقالت محمود في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب يعقد اليوم جلسة اعتيادية، هي اتمام لفقرات الجلسة السابقة، موضحة، ان الجلسة ستشهد طرح سؤال شفهي موجه إلى محافظ البنك المركزي واجراء القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين والقراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

واضافت: ان كتلة الاتحاد الوطني تشارك بجلسة المجلس، لافتة الى ضرورة توجه وفد حكومي الى بغداد لحل المشاكل العالقة بعد تمرير قانون الاقتراض.

واكدت ان مشروع قانون الموازنة المالية لم يصل الى مجلس النواب لحد الان، مشيرة الى ان كتلة الحزب الديمقراطي لم تحضر الجلسة السابقة.

وكانت الكتل الكوردستانية قد انسحبت في الجلسة المرقمة بـ 22 على خلفية التصويت على قانون الاقتراض، ومصير رواتب موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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