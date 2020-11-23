الاطاحة بـ'إرهابية' وأبنها اشتركا باغتيال مختار قرية السموم في سامراء

2020/11/23 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القبض على امرأة وأبنها متهمان باغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء بمحافظة صباح الدين.

وقال بيان للوكالة تلقته السومرية نيوز، انه "بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (ام و ولدها) والذي اعترفا من خلال التحقيقات الاولية معهما اشتراكهما بتنفيذ جريمتهما النكراء بالاشتراك مع أربعة إرهابيين اخرين"

واضاف ان "الغرض من جريمة القتل هو لدوافع ارهابية ، فضلا عن مطلوبيتهما وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".ولفت الببان الى انه "تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".





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