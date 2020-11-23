أول تعليق من جهاز مكافحة الإرهاب على اعتقال ’’ابو نبأ’’ بمطار بغداد الدولي - عاجل

2020/11/23 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

في أول تعليق من جهاز مكافحة الارهاب، اكد المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، ان اعتقال المنسق الاداري العام لتنظيم داعش على اعتقال المنسق الاداري العام لتنظيم داعش في مطار بغداد يمثل ضربة كبيرة لتنظيم داعش.

وقال النعمان في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، انه "ومنذ بداية العام الجاري وباشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن، عبد الوهاب الساعدي، حرص الجهاز على متابعة تحركات قيادات داعش، وعملت استخبارات الجهاز على متابعة هذه التحركات اولاً باول".

وتابع ان "عملية اعتقال المنسق الاداري العام لتنظيم داعش، في مطار بغداد الدولي جاءت استكمالاً للعمليات الاستخبارية التي تجريها استخبارات الجهاز، حيث اطيح بالمدعو (ابو نبأ)، بعد دخوله الى العراق بعد ان كان يتواجد باحدى الدول".

واشار الى ان "منسق داعش، كان يروم تنفيذ المرحلة القادمة من تحركات التنظيم الارهابي خلال الايام المقبلة، وهو يمثل احد ابرز قيادات التنظيم وقد عمل سابقاً مع تنظيم القاعدة، كما ان كان نشطاً في مجال الارهاب منذ عام 2003".

واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الإثنين، (23 تشرين الثاني، 2020)، القبض على المنسق الإداري العام لتنظيم داعش في مطار بغداد الدولي .

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى {أبو نبأ} بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

واضاف البيان أنه "جرى له تتبُع دقيق من قبل استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد)".

وتابع أن "المُكنى {أبو نبأ} قد عُرف ‏ بنشاطه الإرهابي مُنذ العام 2003 حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش"، لافتا إلى أن "ابو نبأ كان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة".

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