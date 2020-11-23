نائب: لن نسمح للحكومة بالاعتماد على الاقتراض خلال موازنة 2021 مطلقا

2020/11/23 | 13:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، عدم امكانية الاعتماد على القروض الخارجية لتسديد الرواتب خلال السنة المقبلة، مبينة ان الحكومة ملزمة بتطبيق خطة اقتصادية واضحة لتخفيض الاعتماد على الايراد النفطي.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب بانتظار تسليم الحكومة لقانون الموازنة لعام 2021 على امل ان تتحمل المسؤولية في اجراء اصلاحات اقتصادية واضحة”.واضاف ان “القوى السياسية ترفض بشكل مطلق اعتماد الحكومة مجددا على دفع رواتب الموظفين في العام المقبل وعليها ايجاد بدائل عن القطاع النفطي بشكل عاجل”.وأشار كريم الى ان “العشرات من الايرادات غير النفطية يمكن ان تحقق موارد مالية عملاقة في حال تنظيمها اداريا ومنع الفسادين من الوصول اليها لحل ازمة الرواتب “.انتهى 25د

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