2020/11/23 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل قائد لواء "هنانو" التابع لفيلق الشام المقرب من تركيا، متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة كفرتخاريم شمال غربي إدلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار بين الفصائل الموالية لتركيا بعد مقتل قائد لواء "هنانو" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار بين الفصائل الموالية لتركيا بعد مقتل قائد لواء "هنانو" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).