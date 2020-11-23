2020/11/23 | 13:13 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المظفر ان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بحالة جيدة ولا يشكو من اية اعراض لفايروس كورونا

المظفر اشارت الى ان ما اشيع عن اصابة العبادي هي مجرد اشاعات، والحقيقة ان العبادي لامس شخص مصابا بكورونا وهو الان يخضع للفحوصات اللازمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المظفر: العبادي يخضع للفحوصات الطبية بسبب ملامسته لمصاب بكورونا 7 SKY TV.

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